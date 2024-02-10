На главнуюНовости РязаниНовости Касимова 10.02.2024 10:47 Касимовцев позабавила надпись «АУ» на новом светофоре 7info7 Надпись «АУ» на новом светофоре позабавила жителей Касимова. Фотография с её изображением появилось в соцсетях. — Пояснение: это означает «адаптивное управление». Регулятор движения подстраивается под трафик, — комментирует ситуацию канал «Типичный Касимов». Медведев признался, что испытывает омерзение к новому главкому ВСУ Мощнейшая за пять лет вспышка на солнце обеспокоила учёных Родители главкома ВСУ Сырского до сих пор живут в России В Касимов приехал заслуженный артист РФ Вячеслав Невинный Елена Сорокина рассказала трогательную историю знакомства рязанских молодоженов В ДТП в Касимовском районе погиб один человек Российская провидица указала на серьёзный недуг Владимира Зеленского С начала года в России зафиксировали почти 950 случаев кори