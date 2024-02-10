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Касимовцев позабавила надпись «АУ» на новом светофоре

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Надпись «АУ» на новом светофоре позабавила жителей Касимова. Фотография с её изображением появилось в соцсетях.

— Пояснение: это означает «адаптивное управление». Регулятор движения подстраивается под трафик, — комментирует ситуацию канал «Типичный Касимов».

Касимовцев позабавила надпись «АУ» на новом светофоре

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