Касимовцев позабавила надпись «АУ» на новом светофоре

Надпись «АУ» на новом светофоре позабавила жителей Касимова. Фотография с её изображением появилось в соцсетях.

— Пояснение: это означает «адаптивное управление». Регулятор движения подстраивается под трафик, — комментирует ситуацию канал «Типичный Касимов».