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Новости Касимова

Касимовца признали виновным в грабеже и растрате денежных средств

Анастасия Мериакри
Фото: Изображение от prostooleh на Freepik
Новости Касимова

Касимовца признали виновным в грабеже и растрате денежных средств

Анастасия Мериакри

Ранее судимому жителю Касимова вынесли приговор по уголовному делу о грабеже и растрате вверенного ему имущества. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

Суд установил, что в январе 2024 года осужденный похитил мобильный телефон у своего знакомого и скрылся с места преступления. У своей знакомой мужчина взял денежные средства для временного хранения, но впоследствии растратил их, используя на личные нужды, включая приобретение товаров в торговых точках.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч. 2 ст. 160 УК РФ (растрата вверенного ему имущества) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 7 месяцев с отбыванием в колонии строго режима.

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