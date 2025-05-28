Касимовца признали виновным в грабеже и растрате денежных средств

Ранее судимому жителю Касимова вынесли приговор по уголовному делу о грабеже и растрате вверенного ему имущества. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

Суд установил, что в январе 2024 года осужденный похитил мобильный телефон у своего знакомого и скрылся с места преступления. У своей знакомой мужчина взял денежные средства для временного хранения, но впоследствии растратил их, используя на личные нужды, включая приобретение товаров в торговых точках.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч. 2 ст. 160 УК РФ (растрата вверенного ему имущества) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 7 месяцев с отбыванием в колонии строго режима.