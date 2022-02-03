Касимовца приговорили к условному сроку за наезд на пешехода 

Жителя Касимовского района, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП, суд приговорил к условному сроку, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что вечером 13 февраля 2021 года 45-летний водитель, двигаясь по автодороге к посёлку Лашма, потерял управление, выехал на обочину, где сбил пешехода, причинив ему серьёзные телесные повреждения. После чего скрылся с места аварии.

Подсудимый признал свою вину, способствовал расследованию преступления, добровольно возместил потерпевшему моральный вред. Это учли ему при назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств.

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В итоге Касимовский районный суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.