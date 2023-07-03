Понедельник, 3 июля, 2023
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Касимовца осудили на 10 лет за убийство и другие преступления

7info7

Касимовца приговорили к длительному сроку лишения свободы за совершение убийства и других преступлений. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Правоохранителями установлено, что ранее судимый мужчина 1992 года рождения 22 марта 2020 года в одном из жилых домов Касимова во время застолья повздорил со своей родственницей. В ходе ссоры он нанёс женщине более 30 ударов ножом. Как итог — женщина скончалась.

Следователи также установили, что в феврале-марте того же года касимовец совершил нападение на мужчину возле магазина, а ещё угрожал убийством двум женщинам, с которыми распивал спиртные напитки. Он связал одну из собутыльниц, тем самым незаконно лишив ее свободы. Также злоумышленник из хулиганских побуждений порезал ножом четыре автомобильные шины автомобиля во дворе своего дома.

Мужчине назначили наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

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