Касимов участвует в национальной туристической премии издания Russian Traveler. Итоги голосования подведут в ноябре.

Russian Traveler Awards – национальная туристическая премия издания Russian Traveler. Номинанты в блоке «Сокровища России» выдвигаются официальными представителями субъектов Российской Федерации, которые подобрали лучшие туристические направления и услуги в своих регионах, а также представителями гостиничного сектора.

Касимов участвует в номинации «Экскурсионный туристический маршрут» с проектом «Касимов — город двух культур».

Проголосовать за Касимов можно по ссылке: https://awards.rtraveler.ru/nominations/ekskursionnyj-turisticheskij-marshrut/

Возрастное ограничение 0+.