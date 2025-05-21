Касимов преображается к летнему сезону

В Касимове продолжается озеленение города. Об этом сообщает страница администрации муниципального округа ВКонтакте.
В ближайшее время на клумбах, посаженных специалистами МКП «Касимовсервис», зацветут бархаты, петунии и циннии.
Предприниматели Касимова также активно участвуют в высадке рассады. Они украшают прилегающие территории, создают небольшие уютные цветники.
Свой вклад внесли и учебные заведения города — ученики и студенты вместе с преподавателями привели в порядок территории школ и колледжей и продолжают следить за чистотой своих участков.
Фото: @vk.com/gorodkasimov
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