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Фото: vk.com/artyom_branov
Новости Касимова

Касимов получит 250 миллионов рублей на благоустройство

Алексей Самохин

На продолжение благоустройства центральной площади, сквера, набережной Касимов получит из регионального бюджета более 250 миллионов рублей. Об этом написал ВКонтакте вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.

Бранов провёл рабочую встречу с главой Касимовского округа Иваном Бахиловым. Итогами беседы он поделился в соцсетях. 

В Касимове продолжат ремонтировать дороги, строится школа на 960 мест. Округ принимает участие в отборе 27 муниципальных инициатив, есть планы поучаствовать в федеральных программах.

— Рассмотрели вопросы приобретения коммунальной техники, строительства жилья, ремонта дворовых территорий. Ждём старта строительного сезона, чтобы приступить к работам, — написал Артём Бранов. 

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