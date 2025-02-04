Касимов получит 250 миллионов рублей на благоустройство

На продолжение благоустройства центральной площади, сквера, набережной Касимов получит из регионального бюджета более 250 миллионов рублей. Об этом написал ВКонтакте вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.

Бранов провёл рабочую встречу с главой Касимовского округа Иваном Бахиловым. Итогами беседы он поделился в соцсетях.

В Касимове продолжат ремонтировать дороги, строится школа на 960 мест. Округ принимает участие в отборе 27 муниципальных инициатив, есть планы поучаствовать в федеральных программах.