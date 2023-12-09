Касимов получил технику для измельчения древесных отходов

Касимове полным ходом идёт совместная работа по реализации решений, принятых на совместном совещании регионального мусорного оператора «Эко-Пронск» и главы администрации города Ивана Бахилова. Организация решила выделить муниципалитету специальную технику – шредер для измельчения древесных отходов.

В первые дни работы техники мощный автоматический измельчитель отработал 5 адресов в районном центре. Такая подмога пришлась по душе как самим жителям, так и специалистам-коммунальщикам.

Ольга Грачёва, начальник отдела ЖКХ администрации Касимова рассказала:

— На прошлой неделе прошло совещание с регоператором. Встреча была продуктивной, а итогом одного из ключевых решений стал совместный проект по переработке древесных остатков в щепу. Регоператор предоставил шредер, а наши сотрудники уже обработали несколько крупных навалов веток. Теперь эти места чисты, а щепа пригодится нам в хозяйстве. Этот опыт еще раз показывает, что любая проблема решаема и может обернуться пользой для всех заинтересованных сторон.

Активная жительница Касимова Елена Витальевна Смирнова тоже поддержала это начинание:

— Молодцы, всё убрали! Мы благодарны за поддержание чистоты. Надеюсь в будущем это станет нормой и наш любимый город будет чистым. Тогда, может, и мусорить никто не будет. От чистого сердца спасибо за такое доброе дело!

Дружная работа по ликвидации древесных завалов в Касимове продолжается. Ежедневно спецтехника выезжает на разные улицы и трудится, принося городу пользу.