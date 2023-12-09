Касимов получил технику для измельчения древесных отходов

Касимове полным ходом идёт совместная работа по реализации решений, принятых на совместном совещании регионального мусорного оператора «Эко-Пронск» и главы администрации города Ивана Бахилова. Организация решила выделить муниципалитету специальную технику – шредер для измельчения древесных отходов.
В первые дни работы техники мощный автоматический измельчитель отработал 5 адресов в районном центре. Такая подмога пришлась по душе как самим жителям, так и специалистам-коммунальщикам.
Ольга Грачёва, начальник отдела ЖКХ администрации Касимова рассказала:
Активная жительница Касимова Елена Витальевна Смирнова тоже поддержала это начинание:
Дружная работа по ликвидации древесных завалов в Касимове продолжается. Ежедневно спецтехника выезжает на разные улицы и трудится, принося городу пользу.