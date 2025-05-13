Карту несанкционированных свалок запустили в Рязанской области

В Рязанской области создали карту несанкционированных свалок. Об этом сообщает Экологический рязанский альянс.

Жители могут зайти и внести в перечень насущные мусорные свалки в Рязани и Рязанской области. Для отметки несанкционированной свалки на карте нужна фотография и координаты.

«Это должна быть прям свалка, а не выброшенный пакет с мусором, надеемся, это понятно. Вы вносите данные по месторасположению свалки, мы проверяем, обрабатываем заявку и присваиваем ей статус. Информация передаётся чиновникам. Дальнейшая ответственность за ликвидацию ложится на них. Но продолжаем вместе контролировать, пока не уберут», — отметили в ЭРА.

На карте отмечены виды мусора: С — строительный мусор, Б — бытовые отходы, П — промышленные отходы. Статус: не проверена, передано в спецорганы, проверена, идет уборка, убрана, отменена.