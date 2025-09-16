Карту мест, где можно бесплатно подключиться к точкам Wi-Fi, разработали в Рязанской области

В Рязанской области разработали карту мест, где можно бесплатно подключиться к точкам Wi-Fi. Карту создали в региональном Минцифры.
На карте обозначены беспроводные точки доступа, установленные в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства». Подключиться к бесплатному Wi-Fi можно в территориальных отделах МФЦ, учреждениях культуры и спорта, ТРЦ, общепитах и отделениях банков.
Как подключиться к общественным точкам Wi-Fi:
- Включите на устройстве Wi-Fi.
- Выберите доступную сеть.
- Для подключения к сети авторизуйтесь по бесплатному звонку или смс.
Информация по точкам Wi-Fi:
- Wi-Fi UCN — беспроводные точки доступа, установленные в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства»
- Wi-Fi MFC – беспроводные точки доступа, установленные в территориальных отделах МФЦ
- Wi-Fi Culture – беспроводные точки доступа в учреждениях культуры (библиотеки, музеи, ДК)
- Wi-Fi Sport – беспроводные точки доступа в спортивных учреждениях
- Wi-Fi Shop – беспроводные точки доступа в торгово-развлекательных центрах
- Wi-Fi Food – беспроводные точки доступа в организациях общественного питания (рестораны, кафе)
- Wi-Fi Sber – беспроводные точки доступа в отделениях банка
- Wi-Fi VTB – беспроводные точки доступа в отделениях банка
Посмотреть карту можно по ссылке: vk.cc/cPz5k1.