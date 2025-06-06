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Новости России

Картошка, которой не было: как июнь стал лучшим временем для посадки

Алексей Самохин

Считается, что картошку надо сажать в мае. Иначе — поздно. Агрономы спешат опровергнуть этот миф. Оказывается, посадка в июне — не только допустима, но и выгодна. Летом клубни чувствуют себя увереннее: почва тёплая, солнца достаточно, поливы можно сократить. И, что особенно радует, урожай будет уже в августе.

Агроном-биолог Михаил Воробьёв уверяет: середина июня — хорошее время для посадки картошки. Почва прогревается до 17–18 градусов, а это именно то, что нужно корнеплодам. Такие условия стимулируют рост, и урожай получается вкусным, плотным, как в детстве — прямо из ведра на ужин.

Если по каким-то причинам вы не успели посадить картофель в мае — не беда. Летняя посадка даст возможность собрать «вторую волну» урожая. Особенно это актуально, если вы планируете высадить ранние сорта, которые вызревают всего за 80–90 дней.

Почему июньская картошка радует, а не разочаровывает

Июнь для картофеля — как курортный сезон: солнце в избытке, жара — в меру, земля уже не холодная. В таких условиях клубни активно развиваются и дают урожай быстрее. Особенно хорошо себя чувствуют сорта с коротким вегетационным периодом. Среди них:

  • «Невский»
  • «Удача»
  • И другие, подходящие для нашей средней полосы.

Выбрать нужные семена можно в садоводческих центрах и на рынках. Главное — искать сорта с коротким сроком созревания. Это важнее всего, если вы хотите получить картошку уже в августе. Урожай у ранних сортов чуть меньше, чем у поздних, но вкус, как правило, выше всяких похвал.

Картошка, которой не было: как июнь стал лучшим временем для посадки Считается, что картошку надо сажать в мае. Иначе — поздно. Агрономы спешат опровергнуть этот миф. Оказывается, посадка в июне — не только допустима, но и выгодна.
Изображение от Freepik

Поливать посадки часто не придётся. Земля летом держит влагу лучше, а дождей обычно хватает. Чтобы понять, когда пора поливать, — просто окуните палец в землю. Если сухо — время брать лейку.

Болезни и враги: что может испортить урожай

Летняя посадка картофеля требует внимания к болезням. В конце июня активизируется фитофтора — грибковое заболевание, поражающее паслёновые: картошку, томаты, баклажаны. Садоводы называют её «кошмаром одной ночи»: утром всё зелёное, а к вечеру — чёрные пятна, увядающая ботва.

Если вовремя не обработать посадки, можно потерять весь урожай. Особенно это опасно для картофеля, посаженного в начале лета, ведь пик болезни приходится на конец июля – август. Чтобы защитить грядку:

  • Используйте фунгициды (средства против грибков)
  • Обработайте посадки заранее, не дожидаясь первых симптомов.

Дополнительную угрозу несёт колорадский жук, но в ряде регионов, включая Подмосковье, его почти нет. Агроном советует следить за ситуацией и при необходимости применять безопасные инсектициды. Главное — не пускать дело на самотёк. Один жук на ботве — и через неделю их будет десятки.

Картошка на скорую руку: как вырастить урожай к осени

Секрет успеха летней посадки — в выборе сорта и правильном уходе. Обычные майские правила тут не работают. Главное — ориентироваться на солнечную погоду, тёплую почву и краткосрочные сорта. Уже через два месяца вы сможете копать ведро за ведром — крепкий, душистый, идеально подходящий для жарки и варки картофель.

Преимущества июньской посадки:

  • Не требует ежедневного полива
  • Меньше хлопот с сорняками
  • Урожай — уже к концу лета

Если всё сделать правильно, результат приятно удивит. Такая картошка — как у бабушки в деревне: с тонкой кожурой, плотная, вкусная. А главное — без лишних хлопот.

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