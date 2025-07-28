Картаполов высказался о возвращении двухлетней срочной службы в армии

Увеличение срока службы в армии до двух лет российскими властями не обсуждается.

Один год военной подготовки полностью соответствует требованиям Вооружённых сил РФ. Об этом сообщил изданию «Абзац» председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

«В России основной способ комплектования армии — это контрактная служба. Количество призывников ограничено, и увеличивать его не планируется. Оно необходимо для формирования и поддержания мобилизационного резерва. Переход на двухлетнюю срочную службу не имеет смысла — в этом нет абсолютно никакой необходимости. Наша программа подготовки военнослужащих рассчитана на один год», — подчеркнул Картаполов.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин сообщил, что молодые россияне при выезде за границу будут проверяться по базе воинского учёта. В случае попытки уклонения от службы в армии пограничники могут направить человека в специальное помещение для разъяснительной беседы и отказать в пересечении границы.