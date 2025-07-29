Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил в комментарии РИА Новости, что никакие ультиматумы президента США Дональда Трампа не могут повлиять на ход специальной военной операции. По его словам, все цели СВО определяет исключительно президент России Владимир Путин.

Ранее Трамп заявил, что с сегодняшнего дня начинает 10-дневный отсчёт, в течение которого должно быть достигнуто прекращение огня на Украине. В противном случае он пригрозил ввести импортные пошлины. При этом сам Трамп выразил сомнение, что эти меры повлияют на Россию.

«Трамп пускай ультиматумы своим подшефным ставит — нам его ультиматумы абсолютно до фонаря. У нас есть наш президент, верховный главнокомандующий. Как он скажет, так и будет. Цели и задачи специальной военной операции определил Владимир Владимирович Путин, и только он может их изменить. Никто другой», — подчеркнул Картаполов.

Комментируя возможное влияние таких заявлений Трампа на отношения между Москвой и Вашингтоном, депутат добавил: «Отношений [между Россией и США] и так нет».