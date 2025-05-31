Украина останется без Сум, Харькова, Одессы и других городов при отказе от мирного урегулирования, заявил ТАСС депутат Андрей Картаполов.

По его словам, условия для Киева ухудшаются с каждым днем.

«И без Запорожья останутся, и без Днепропетровска, без Сум, без Харькова, и без Одессы с Николаевым», — отметил Картаполов.

Парламентарий считает, что это будет продолжаться до тех пор, пока украинские власти не перестанут «вести себя как кисейная барышня».

В понедельник в Стамбуле состоится второй раунд переговоров Москвы и Киева.