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Новости России

Картаполов: Украина потеряет Сумы, Харьков и Одессу при отказе от условий России

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Новости России

Картаполов: Украина потеряет Сумы, Харьков и Одессу при отказе от условий России

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Украина останется без Сум, Харькова, Одессы и других городов при отказе от мирного урегулирования, заявил ТАСС депутат Андрей Картаполов.

По его словам, условия для Киева ухудшаются с каждым днем.

«И без Запорожья останутся, и без Днепропетровска, без Сум, без Харькова, и без Одессы с Николаевым», — отметил Картаполов.

Парламентарий считает, что это будет продолжаться до тех пор, пока украинские власти не перестанут «вести себя как кисейная барышня».

В понедельник в Стамбуле состоится второй раунд переговоров Москвы и Киева.

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