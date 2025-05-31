Украина останется без Сум, Харькова, Одессы и других городов при отказе от мирного урегулирования, заявил ТАСС депутат Андрей Картаполов.
По его словам, условия для Киева ухудшаются с каждым днем.
Парламентарий считает, что это будет продолжаться до тех пор, пока украинские власти не перестанут «вести себя как кисейная барышня».
В понедельник в Стамбуле состоится второй раунд переговоров Москвы и Киева.
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