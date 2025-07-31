Переход Часова Яра под контроль российских войск может привести к серьезному падению боевого духа ВСУ, а освободившиеся силы России смогут быть переброшены на другие участки фронта. Об этом 31 июля «Парламентской газете» сообщил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Это серьезный удар по всей украинской армии»

— Любой крупный населённый пункт важен, — отметил Картаполов. — Его освобождение — это всегда успех. Часов Яр был мощно укреплён, и противник оборонял его до последнего, бросая туда значительные силы и технику. Поэтому взятие города — это не просто локальное поражение украинской группировки, а удар по всем ВСУ в целом.

Кроме того, теперь освобождается наша ударная группировка, штурмовавшая Часов Яр. Её силы и ресурсы можно использовать на других направлениях, чтобы развивать успех.

— Некоторые эксперты называли Часов Яр крупным логистическим узлом. Его потеря повлияет на снабжение ВСУ?

— Эта информация устарела. Часов Яр действительно был важным логистическим центром — но до начала боёв. После начала активных боевых действий через него уже не проходили значительные потоки техники или резервов. Однако его логистическая инфраструктура — выгодное расположение, дороги и железнодорожные пути — могут быть использованы нами в дальнейшем. Это будет возможно после оттеснения противника и восстановления города.

— Речь идёт о транспортных магистралях?

— Да, и об автомобильных, и о железнодорожных. Но в целом — о полноценном возрождении города как мирного населённого пункта.

«Часов Яр — новый Бахмут с точки зрения символики»

— Какие последствия для ВСУ может иметь потеря Часова Яра в долгосрочной перспективе?

— Прежде всего — это дальнейшее падение морального духа. Украинская армия давно не добивалась успехов — только поражения. Это психологически накапливается и оказывает тяжёлое воздействие на личный состав. Потеря Часова Яра может стать символом очередного надлома, подобно Бахмуту, который также стал ударом по боевому духу ВСУ.

— Когда можно будет говорить о восстановлении Часова Яра?

— Сейчас это преждевременно. Линия фронта проходит слишком близко. Сначала нужно отбросить противника на безопасное расстояние, чтобы исключить угрозу. После этого проведём обследование, оценим масштабы разрушений и приступим к восстановлению.

Опыт у нас есть. Мариуполь, напомню, был восстановлен менее чем за год. Уверен, и Часов Яр ждёт такая же судьба. Как только туда смогут войти мирные специалисты, он в кратчайшие сроки снова станет красивым, живым городом Донецкой Народной Республики.