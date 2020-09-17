Четверг, 17 сентября, 2020
18.3 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
На главную #КартаКосмосРязань

Музей школы №16 появится на интерактивной карте «космических» мест Рязанской области

16 сентября команда проекта #КартаКосмосРязань побывала в рязанской школе №16. Это произошло как раз накануне дня рождения основоположника теоретической космонавтики К. Э. Циолковского, имя которого носит школьный музей.

Музей К.Э. Циолковского – настоящая «визитная карточка» этой образовательной организации. О том, что здесь космической теме уделяется особое внимание, говорит граффити на торцевых стенах школы. «Через знания – к звездам» – таков девиз всех, кто в этой школе учит и учится.

Экскурсию по музею провел его создатель и руководитель Виктор Кузьмич Шурчков. Темой космоса педагог-ветеран занимается уже много десятилетий. Он глубоко погружен в нее и является настоящим знатоком в этой области.

В музее собраны уникальные экспонаты, среди которых, например, бюст Циолковского, аналогичный тому, что установлен в Ижевском – на родине ученого и изобретателя. Здесь же хранятся детали космического корабля «Восток –1», поднявшего на околоземную орбиту Юрия Гагарина. Экспозиция дает полное представление о том, какой вклад внесли в освоение космического пространства люди, для которых рязанская земля является родной. Это, например, Владимир Уткин, Геннадий Стрекалов, Владимир Аксенов, Вячеслав Филин.

Некоторое время назад школьный музей был обновлен: он переехал в новые помещения с современным дизайном. Но главное, сохранилась атмосфера, которая была заложена в нем изначально, – бережного и внимательного отношения к тому, что делает рязанский край уникальным.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области выявлен ещё 31 случай заражения коронавирусом

Новости Рязани
В четверг, 17 сентября, в Рязанской области выявлен ещё 31 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
Узнать больше

В Скопинском районе продолжается ремонт дорог

Новости Рязани
В Скопинском районе продолжается ремонт сельских дорог, сообщает пресс-служба скопинской администрации.  В настоящее время работы ведутся на двухсотметровом участке...
Узнать больше

Порывы ветра и грозы: рязанское МЧС объявило метеопредупреждение

Новости Рязани
В среду, 17 сентября, региональное отделение МЧС РФ объявило метеопредупреждение.  По прогнозам синоптиков, в ближайшие 2-3 часа на территории...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанском театре драмы поставили пьесу «Входит свободный человек»

Новости Рязани
В среду, 16 сентября, в рязанском театре драмы состоялась премьера спектакля «Входит свободный человек» по пьесе Тома Стоппарда. В отличие от предыдущей...
Узнать больше

Жительница Рязани стала «Российской красавицей 2020»

Новости Рязани
Рязанскую область на конкурсе представляли победительница регионального отбора «Российская красавица 2020, Рязань» Юлия Колесникова и Зоя Ковалевич, выступавшая в категории «Миссис».
Узнать больше

Подведены итоги выборов в Рязанскую областную Думу

Власть
Пятипроцентный барьер, позволяющий пройти в областную думу, преодолели не все партии.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

День города в Ярославле: Пир на Волге и «чудеса» от Дом.ру

Акценты
В субботу, 12 сентября, культурная жизнь России сосредоточилась в столице «Золотого кольца» –  Ярославле.  В этот день прекрасный город Земли отмечал «зеркальный»...
Узнать больше

Какие работы проводят в огороде в сентябре

Акценты
Вот и лето прошло. Но о завершении дачного сезона говорить ещё рано. Опытные садоводы и огородники знают, что в сентябре работы на...
Узнать больше

Игорь Морозов: Стабильность и развитие Рязанской области — приоритет для «Единой России»!

Акценты
Народная программа Партии - шанс для каждого жителя региона изменить свою жизнь к лучшему
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+