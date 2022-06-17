Карта жителя заработает на базе карты «Мир» в Рязанской области

В Рязанской области появятся Карты жителя. Такой договорённости достигли 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме врио губернатора Павел Малков и гендиректор платёжной системы «Мир» Владимир Комлев.

Подписанное на площадке форума соглашение подразумевает старт проекта уже в ближайшее время. Полномасштабная выдача карт рязанцам планируется в 2023 году, а тестирование системы запланировано на этот год.

По словам Павла Малкова, Карты жителя – это новый шаг для региона по внедрению цифровых сервисов.

– Проект платёжной системы «Мир» позволит сделать более удобными для жителей ежедневные операции в общественном транспорте, магазинах, при получении социальных выплат. Всё это будет аккумулировано в одной Карте жителя, – поснил он.

Владимир Комлев рассказывает: проект по внедрению Карт жителя хорошо зарекомендовал себя в других регионах. Его ключевым этапом является развитие уже существующей системы безналичной оплаты проезда в транспорте.