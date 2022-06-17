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Пятница, 17 июня, 2022

Карта жителя заработает на базе карты «Мир» в Рязанской области

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Карта жителя заработает на базе карты «Мир» в Рязанской области

В Рязанской области появятся Карты жителя. Такой договорённости достигли 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме врио губернатора Павел Малков и гендиректор платёжной системы «Мир» Владимир Комлев.

Подписанное на площадке форума соглашение подразумевает старт проекта уже в ближайшее время. Полномасштабная выдача карт рязанцам планируется в 2023 году, а тестирование системы запланировано на этот год.

По словам Павла Малкова, Карты жителя – это новый шаг для региона по внедрению цифровых сервисов.

– Проект платёжной системы «Мир» позволит сделать более удобными для жителей ежедневные операции в общественном транспорте, магазинах, при получении социальных выплат. Всё это будет аккумулировано в одной Карте жителя, – поснил он.

Владимир Комлев рассказывает: проект по внедрению Карт жителя хорошо зарекомендовал себя в других регионах. Его ключевым этапом является развитие уже существующей системы безналичной оплаты проезда в транспорте.

– Рязанская автоматизированная система уже интегрирована с нашей транспортной процессинговой платформой. Платёжная система «Мир» поддерживает регион в части стимулирования безналичной оплаты проезда в городском транспорте. С февраля и до конца 2022 года все держатели национальных карт получают скидку в общественном транспорте, расплачиваясь за поездки смартфоном, – напомнил Комлев.

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