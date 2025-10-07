Карпатский мольфар (именно так в тех краях называют магов и колдунов) Михаил Нечай — фигура не столь раскрученная, как, например, болгарская провидица Ванга. Но после себя он также оставил немало пророчеств, которые в итоге нашли своё отражение в происходящих спустя много лет событиях. Нечай много говорил о скорбной судьбе Украины. Ещё в 2007 году мольфар предрекал её распад. Пророчество карпатского колдуна обнародовали журналисты издания «Царьград».

Запись его слов была сделана почти двадцать лет назад. Провидец предсказывао, что Украина забудет своё родство, её ждёт кровавый переворот. Многие думают, что колдун имел в виду Евромайдан. Говорил Михаил Нечай об убийстве украинского президента. О каком именно главе государства могла идти речь, непонятно.

Мольфар предсказывал, что украинцы развяжут конфликт с братьями, от которых произошли. За это придётся заплатить кровавую цену — государства попросту не станет. Территория современной Украины отойдёт её соседям. Часть России, ещё одна часть — Польше. Также земли войдут в состав Чехии и Венгрии:

— Государства такого больше не будет. А народы, населяющие его, разбредутся по дальним странам и только тогда обретут покой, — говорил колдун.

Михаил Нечай, уроженец Ивано-Франковской области, прекрасно видел, к чему ведёт русофобский курс. На его родной земле власти делали всё, чтобы искоренить русский язык и разрушить общие исторические мосты. Не надо быть экстрасенсом, чтобы понять — рано или поздно это приведёт к большой беде. И Нечай скорбно констатировал: