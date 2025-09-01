Карин Кнайсль встретилась с касимовской молодёжью

В Касимове 1 сентября прошла встреча доктора юридических наук, дипломата, журналиста, экс-министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль с молодёжью. Об этом сообщает глава администрации округа Иван Бахилов.



Школьникам известно, как Карин Кнайсль оказалась в Касимове. Она родилась в Вене, там же окончила университет. Училась в Национальной школе администрации во Франции, работала журналистом-экспертом по проблемам Ближнего Востока. С 2017-го по 2019 год была министром иностранных дел Австрии. Переехала во Францию из-за постоянных нападок и критики, а затем в Ливан из-за сложностей, которые ей чинило французское правительство, в сентябре 2023 года Карин Кнайсль окончательно переехала в Российскую Федерацию в небольшое село под Касимовом. Именно здесь, по словам самой Кнайсль, она нашла свою Россию.

Карин Кнайсль с удовольствием отвечала на вопросы школьников и студентов. Ребята были приятно удивлены встречей, а гостья получила душевный отклик, особый интерес и отдачу.