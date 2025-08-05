Бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль сообщила в своём Telegram-канале об открытии новой выставки 9 августа в селе Погост Касимовского района Рязанской области. Экспозиция посвящена операции в Курской области.
Выставка разместится в Музее воинской славы, который основал Евгений Сикирицкий. Экспозиции музея охватывают разные военные периоды — от Великой Отечественной войны до вооружённых конфликтов в Афганистане, Чечне и СВО.
Открытие новой выставки состоится в субботу, 9 августа, в 16:00. Экспозиция расскажет о героической операции российских военных в Курской области, в том числе о продвижении по отключённому Киевом газопроводу и внезапной атаке на украинские формирования в Суджанском районе.
Основатель музея Евгений Сикирицкий на протяжении многих лет собирает фрагменты военной техники, оружия и других артефактов. Центральное место в постоянной экспозиции занимает история боёв на Синявинских высотах, связанных со снятием блокады Ленинграда.
Музей работает бесплатно и существует на личные средства основателя.