Бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль сообщила в своём Telegram-канале об открытии новой выставки 9 августа в селе Погост Касимовского района Рязанской области. Экспозиция посвящена операции в Курской области.

Выставка разместится в Музее воинской славы, который основал Евгений Сикирицкий. Экспозиции музея охватывают разные военные периоды — от Великой Отечественной войны до вооружённых конфликтов в Афганистане, Чечне и СВО.

«Евгений — человек увлечённый и знающий. Вместе с супругой Надей он не только бережно собирает экспонаты, но и активно делится знаниями. Они много делают, помогают и добиваются результата — это качество, которое я часто встречала у россиян», — написала Кнайсль.

Открытие новой выставки состоится в субботу, 9 августа, в 16:00. Экспозиция расскажет о героической операции российских военных в Курской области, в том числе о продвижении по отключённому Киевом газопроводу и внезапной атаке на украинские формирования в Суджанском районе.

Основатель музея Евгений Сикирицкий на протяжении многих лет собирает фрагменты военной техники, оружия и других артефактов. Центральное место в постоянной экспозиции занимает история боёв на Синявинских высотах, связанных со снятием блокады Ленинграда.

Музей работает бесплатно и существует на личные средства основателя.