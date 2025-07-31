Антироссийские санкции, введённые западными странами, положительно сказались на российской экономике. Об этом заявила в интервью «Известиям» экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

По её словам, в нынешней ситуации от санкций ЕС испытывает больше сложностей, чем РФ. Само введение ограничений в отношении нашей страны Кнайсль назвала нарушением законов. Европейским предпринимателям, вместо того, чтобы вести бизнес, приходится ежедневно консультироваться с юристами, чтобы не нарушить запрет, они не всегда понимают, как следовать ограничениям.

Российские же предприниматели часто довольны введёнными санкциями.

«К примеру, сейчас я живу в Касимове, где производят много кондитерских изделий. И я часто слышу, что санкции помогли их производителям расширить присутствие на российском рынке, потому что многие иностранные предприятия покинули страну. Я видела эту тенденцию и на рынке фармацевтики. Также я видела, как немецкое программное обеспечение было успешно заменено на аналогичное, но из других стран. Рестрикции оказали позитивный эффект на российскую экономику», — цитируют Кнасль «Известия».

Жильё Кнайсль строит в деревне в Касимовском районе. По её словам, в Рязанскую область она переехала именно из-за желания иметь свой дом. Он пока не достроен.