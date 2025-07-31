Антироссийские санкции, введённые западными странами, положительно сказались на российской экономике. Об этом заявила в интервью «Известиям» экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
По её словам, в нынешней ситуации от санкций ЕС испытывает больше сложностей, чем РФ. Само введение ограничений в отношении нашей страны Кнайсль назвала нарушением законов. Европейским предпринимателям, вместо того, чтобы вести бизнес, приходится ежедневно консультироваться с юристами, чтобы не нарушить запрет, они не всегда понимают, как следовать ограничениям.
Российские же предприниматели часто довольны введёнными санкциями.
Жильё Кнайсль строит в деревне в Касимовском районе. По её словам, в Рязанскую область она переехала именно из-за желания иметь свой дом. Он пока не достроен.