Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль открыла свой офис в Касимове. Его посетил журналист иранского телеканала Джонни Миллер и его съёмочная группа. Об этом Карин Кнайсль сообщила в своём телеграм-канале.
Джонни Миллер взял у Карин Кнайсль интервью для иранского телеканала PressTV.
Несмотря на то, что МСМК Захар Петров формально выступал без национальной символики, для всех болельщиков он был и остается представителем России, и его победа стала лучшим подарком к государственному празднику.
Приветствуя участников встречи, Губернатор Павел Малков отметил, что запуск трека наставничества и стажировок – важная часть обучающей программы, в рамках которой участники проекта получат возможность попробовать себя в качестве управленца.