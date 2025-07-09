Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль и британский журналист Джонни Миллер 7 июля посетили музей воинской славы в Касимовском округе. Об этом сообщается в телеграм-канале музея.

Сотрудники музея воинской славы в селе Погост Касимовском районе Рязанской области провели для зарубежных гостей экскурсию. Им рассказали об экспонатах, посвященных боевым действиям в Ленинградской области во время Великой Отечественной войны, войне в Афганистане, вооруженному конфликту в Чеченской республике и специальной военной операции.

«С Карин Кнайсль мы дружим давно по-соседски. В этот раз с ней приехал Джонни Миллер. Он только что из Луганска и после небольшой передышки вновь отправится туда», – отметил основатель музея, участник гуманитарного конвоя Евгений Сикирицкий.

Фото из телеграм-канала «Музей Воинской Славы»