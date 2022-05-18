Кардиолог Жук указал на главный признак разрушения сосудов

Врач-кардиолог Вадим Жук рассказал о тревожном признаке, который может указывать на разрушение сосудов, пишет Доктор Питер.

По его словам, стоит обратить внимание на появление сосудистых звездочек или боли при ходьбе.

«Артериальные проблемы можно заподозрить, если вдруг при нагрузке начинает что-то болеть и проходит после ее прекращения», – пояснил Жук.

Медик призвал проходить регулярные диспансерные осмотры, в том числе делать ЭКГ, ЭХОКГ, УЗИ сосудов и анализы крови.

Жук уточнил, что в группе риска находятся люди с хроническими заболеваниями и курильщики. Для укрепления сосудов следует ходить пешком и следить за питанием.