Кардиолог рассказал, как быстро нормализовать давление при гипотонии

Низкое артериальное давление может быть так же опасно для здоровья, как и высокое. Кардиолог Кливлендской клиники Джеффри Курсон поделился рекомендациями по быстрой нормализации давления, его слова приводит Heilpraxis.

Люди с гипотонией часто испытывают слабость, усталость, мерзнут и испытывают трудности с концентрацией. При резком падении давления важно осторожно сменить позу: если стоите — сядьте или лягте, если сидите — наклоните голову к коленям, а если лежите — поднимите ноги.

Также необходимо быть внимательным к окружению, избегать лестниц и скользких поверхностей. Изменение позы помогает стабилизировать давление и снизить риск обморока, подчеркнул Курсон.

Доктор также рекомендует увеличить потребление жидкости при низком давлении, так как вода увеличивает объем крови, что улучшает кровообращение и способствует расширению сосудов, пишет «Московский комсомолец».