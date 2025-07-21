Препараты на основе фенобарбитала и этилбромизовалерианата — такие как валокордин и корвалол — при неправильном приёме могут вызывать серьёзные побочные эффекты: нарушение памяти, зависимость и даже повышенный риск инфаркта. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог медицинской клиники «Центр плюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Людмила Саламатина.

«Опасность любого лекарственного препарата, да и любого вещества в принципе, определяется дозой. Это в полной мере касается и фенобарбитала, и этилбромизовалерианата», — отметила специалист.

Фенобарбитал обладает седативным и мягким снотворным эффектом, снижает нервное возбуждение и облегчает засыпание. Этилбромизовалерианат, в свою очередь, оказывает успокаивающее, снотворное и спазмолитическое действие. По словам медика, такие препараты эффективны лишь при функциональных нарушениях — и только в том случае, если отсутствует органическая патология, определить которую может лишь врач.

При длительном применении и особенно при постоянном увеличении дозы возможны серьёзные последствия: раздражительность; снижение способности к критической оценке происходящего; нарушение сна и спутанность сознания; проблемы с памятью и депрессивные состояния; повышенный риск инфаркта.

Кроме того, развивается лекарственная зависимость. Передозировка может быть смертельно опасной: так, приём 2–10 граммов фенобарбитала может привести к летальному исходу, терапевтическая доза не превышает 0,2 г.