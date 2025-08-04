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Новости России

Кардиолог назвал возможную причину гибели пловцов на соревнованиях в Нижнем Новгороде

Алексей Самохин

Смерть спортсменов во время заплывов в Нижнем Новгороде могла произойти из-за чрезмерной физической нагрузки и нарушений в работе сердечно-сосудистой системы. Об этом NEWS.ru рассказал терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин.

По его словам, участники соревнований нередко добиваются результата за счёт максимального напряжения воли и предельной отдачи организма.

«С рождения у нас есть определённый объём и особенности системы кровообращения, которые передаются от родителей. Важно учитывать, были ли в семье случаи сердечно-сосудистых заболеваний, особенно по мужской линии. Такие патологии чаще встречаются у мужчин, поскольку тестостерон и адреналин могут усиливать негативные последствия перегрузки. Гипертонией также чаще страдают мужчины», — объяснил Кондрахин.

Врач отметил, что во время соревнований сердце работает на пределе, и при генетической предрасположенности к болезням может не справиться с нагрузкой.

«Если человек не является прирождённым спортсменом, но решает заниматься спортом на серьёзном уровне, существует риск, что сердце не выдержит. У некоторых людей есть скрытые аномалии, которые проявляются только при сильном физическом напряжении», — добавил эксперт.

Кондрахин подчеркнул, что точную причину смерти может установить только судебно-медицинская экспертиза.

Рязанец Андрей Пуляев, участник соревнований Ironstar 113 в Нижнем Новгороде, скончался во время плавательного этапа гонки. Он был чемпионом России по зимнему плаванию.

26 июля на заплыве X-Waters Volga в Нижнем Новгороде умер москвич Дмитрий Ионов.

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