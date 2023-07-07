Кардиолог назвал способ защитить пожилых родственников от инфарктов на даче

Лето для пенсионеров, выезжающих ради «активного отдыха» на дачи, может нести в себе большую опасность из-за жары и чрезмерных нагрузок. Главный риск связан с возникновением опасных сердечных заболеваний и состояний, в том числе инфаркта.

– Сам по себе летний период сильно не влияет на заболеваемость и смертность. А вот экстремальные состояния — жара, повышение температуры, влажности, чрезмерные нагрузки, если мы говорим о пожилых людях, которые выезжают на дачу и занимаются там огородничеством, — это может влиять, — рассказал главный кардиолог Минздрава Евгений Шляхто в интервью «Известиям».

Возрастным людям перед длительной поездкой на дачу специалист советует проходить профосмотры или диспансеризацию. Также важно поговорить с лечащим врачом и получить от него рекомендации.

Это необходимо для определения рисков и вариантов их профилактики.

Кроме того, в отношении дачного отдыха кардиологи дают общие для всех рекомендации — не находиться на открытом солнце, не перегреваться, пить много воды, чтобы не было сгущения крови и повышения давления.