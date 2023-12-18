Понедельник, 18 декабря, 2023
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Кардиолог назвал предположительную причину смерти «Пухляша» Красилова

7info
Дмитрий Красилов, фото: vk.com/krasilov94
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Болезнь, в результате которой скончался Дмитрий «Пухляш» Красилов могла быть вызвана лишним весом и курением, рассказал «Московскому комсомольцу» врач-кардиолог Евгений Дятлов.

Красилов скончался в возрасте 29 лет. Издание отмечает, что по типажу он был похож на Олега Жукова, Толстого из группы «Дискотека Авария», также скончавшегося в 29 лет.

По данным СМИ, Дмитрий почувствовал себя плохо в воскресенье, 17 декабря. Артист отпросился с работы, поехал домой. Когда Красилов перестал выходить на связь, к нему приехал руководитель. Дверь квартиры пришлось открывать сотрудникам МЧС. Внутри обнаружили труп.

Предварительная версия смерти танцора — болезнь сердца, которая могла быть связана с лишним весом. Точную причину смерти назовут после экспертизы.

Дмитрий не успел создать семью. В Барнауле у него осталась мама.

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