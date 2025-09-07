Воскресенье, 7 сентября, 2025
Кардиолог Май: у зуммеров чаще, чем у других поколений, диагностируются депрессия и тревожность

Алексей Самохин
Изображение от stockking на Freepik

У представителей поколения Z чаще, чем у других поколений, диагностируются депрессия и тревожность, заявила в беседе с «Лентой.ру» кардиолог, заведующая клинико-диагностическим центром клиник «К+31» Каролина Май.

По словам врача, главные причины этих состояний — геополитическая и экономическая нестабильность, высокие социальные ожидания, усиливаемые соцсетями, и неопределенность будущего.

Кроме того, у зумеров нередко встречаются проблемы с концентрацией внимания и синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). Молодые люди часто жалуются на головные боли, нарушения зрения и болезни опорно-двигательного аппарата, что связано с постоянным использованием гаджетов и малоподвижным образом жизни.

Хронический стресс, отметила Май, может приводить у молодежи к ранней седине и выпадению волос. Недостаток физической активности, в свою очередь, повышает риск избыточного веса, что в дальнейшем увеличивает вероятность развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее андролог рассказал, какие мужские болезни могут протекать без симптомов. Среди таких заболеваний он особенно выделил рак предстательной железы (рак простаты). На ранних стадиях он часто не проявляется, а первые симптомы — учащенное или затрудненное мочеиспускание, кровь в моче — могут появиться, когда опухоль уже достигла значительных размеров и вышла за пределы предстательной железы.

Новости России

Стало известно, что выдало Аглаю Тарасову перед задержанием в Домодедово

Актрису Аглаю Тарасову, задержанную в аэропорту Домодедово, выдало странное...
Новости России

В Подмосковье женщина стреляла из винтовки по дрону, запущенному сыном соседа

Попасть в квадрокоптер женщине не удалось — устройство не получило повреждений. Отец ребёнка подчеркнул, что не стал вступать в конфликт.
Новости Рязани и области

Элитный «американский» спецназ пытается удержать наступление российских войск

Официальный Киев отказывается признавать потерю позиций, но в украинских пабликах царит уныние.
Кино и ТВ

Влад Череватый задумался об уходе с проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших»?

В очередной серии проект на испытание отправятся Марьяна Романова, Влад Череватый и Виктория Райдос.
Новости России

«Златоустовский маньяк» подал в суд на своего адвоката и потребовал 2 млн рублей

Он был признан виновным в изнасиловании и убийстве двух школьниц, ещё одна пострадавшая — ученица первого класса — выжила.

Новости мира

Экстрасенс подтвердил существование проклятия рукопожатия Зеленского

Богданов подчеркнул, что рука является «проводником судьбы», и напомнил, что еще в Древнем Риме рукопожатие имело сакральный смысл. 
Спорт

Рязанец выступил на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

В чемпионате мира по марафону приняли участие почти 500 гребцов из более чем 40 стран.
Общество

Более 100 иностранцев заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ с начала 2025 года

В ходе рейда проверено 20 лиц иностранных и натурализованных граждан, 1 из которых изъявил желание заключить контракт о прохождении военной службы в ВС РФ.
Новости России

Справлявший нужду возле храма мигрант забросал камнями священника в Подмосковье

В подмосковном Пушкине возле храма великомученицы Ирины произошел инцидент с участием мигрантов.
Власть и политика

На площадке штаба общественной поддержки «Единой России» открылся ситуационный центр

Волонтеры центра будут принимать звонки и сообщения от наблюдателей, обрабатывать информацию, фиксировать возможные нарушения.
Здоровье

Диетолог Редина рассказала, как укрепить иммунитет осенью

Осень — период ослабления иммунитета. Учащающиеся дожди, резкие перепады погоды, уменьшение продолжительности светового дня, стресс после отпуска, снижение витаминов из-за смены рациона питания — всё это приводит к снижению адаптационного потенциала организма.
Новости мира

Итальянский подросток Карло Акутис станет первым святым-миллениалом

Акутис при жизни прославился как создатель веб-сайтов и популяризатор католической веры в интернете, за что получил прозвище «инфлюенсер Бога».
Новости России

