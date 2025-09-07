У представителей поколения Z чаще, чем у других поколений, диагностируются депрессия и тревожность, заявила в беседе с «Лентой.ру» кардиолог, заведующая клинико-диагностическим центром клиник «К+31» Каролина Май.

По словам врача, главные причины этих состояний — геополитическая и экономическая нестабильность, высокие социальные ожидания, усиливаемые соцсетями, и неопределенность будущего.

Кроме того, у зумеров нередко встречаются проблемы с концентрацией внимания и синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). Молодые люди часто жалуются на головные боли, нарушения зрения и болезни опорно-двигательного аппарата, что связано с постоянным использованием гаджетов и малоподвижным образом жизни.

Хронический стресс, отметила Май, может приводить у молодежи к ранней седине и выпадению волос. Недостаток физической активности, в свою очередь, повышает риск избыточного веса, что в дальнейшем увеличивает вероятность развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

