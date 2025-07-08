Среда, 9 июля, 2025
27 C
Рязань
Здоровье

Кардиолог Кондрахин: о приближении обморока в жару свидетельствует лень, тошнота и головная боль

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Если в жару вы почувствовали головную боль, тошноту или не хочется двигаться — не теряйте время. Эти признаки могут указывать на приближающийся тепловой удар. Как помочь себе в жаркую погоду, рассказал Life.ru врач-кардиолог Андрей Кондрахин.

Андрей Кондрахин, врач-кардиолог:

«Обычно всё начинается с нежелания двигаться — появляется лень, не хочется идти. Это тревожный сигнал: организм уже испытывает перегрев. Потом добавляются головная боль, шум в ушах или ощущение давления, а позже — тошнота. Всё развивается очень быстро: от слабости в ногах до головокружения и потери сознания может пройти всего 10 минут».

Врач подчёркивает: важно не доводить до тяжёлых симптомов. Если вы почувствовали недомогание и находитесь один, постарайтесь привлечь внимание окружающих — кто-то обязательно поможет. Затем найдите тень или прохладное место, например, магазин с кондиционером.

Лучше сесть или лечь — так снизится нагрузка на сосуды. Расширение сосудов может вызвать падение давления и головокружение. Оптимально — лечь на спину и поднять ноги: это улучшает кровообращение.

Если становится хуже и вы не можете прийти в себя — вызывайте скорую помощь. Пока ждёте, оставайтесь в тени или ложитесь на прохладную землю: она быстрее отводит тепло. Если есть вода — пейте небольшими глотками и смачивайте лицо, шею и руки, чтобы охладиться через испарение.

Когда почувствуете улучшение, снимите ремень и расстегните воротник — это поможет кровообращению. Медленно повернитесь на бок, затем приподнимитесь, опираясь на руки и напрягая пресс. Если закружилась голова — снова ложитесь и подождите стабилизации. Главное — действовать спокойно и осторожно.

Совет врача:

«Если вы дома — измерьте давление, примите жаропонижающее и вызовите скорую. В транспорте, например в метро, лучше выйти из вагона и обратиться к дежурному. В самом вагоне можно лечь на лавку или пол — это поможет расслабить мозг и немного облегчить состояние».

Также, по словам кардиолога, помогает простая рефлекторная терапия: массируйте мочку уха, противокозелок и ушную раковину круговыми движениями. Эффективны также лёгкий массаж висков и умывание холодной водой.

Врач предупреждает: не игнорируйте первые признаки перегрева. Быстрая реакция и правильные действия могут спасти жизнь.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости России

Для подростков, изнасиловавших 7-летнего сына участника СВО, потребовали максимальное наказание

В подобных случаях воспитательной беседы недостаточно. Здесь требуется полноценное перевоспитание, считает детский омбудсмен Татарстана.
Происшествия

Гранату в лаунж-бар в Рязани, где был взрыв, пронёс кальянщик

18-летний парень передал гранату двум гостям, заявив, что она учебная. Взрыв произошёл после того, как они выдернули чеку. 
Транспорт и дороги

Машины массово пробивают колеса на трассе М-5 в Рязани

По словам автора поста, на обочине выстроилось множество машин с пробитыми покрышками.
Новости Касимова

Спецназ задержал жителя Касимовского округа, организовавшего дома оранжерею конопли

По словам задержанного, он выращивал коноплю и изготавливал марихуану для личного использования. Сейчас эта версия проверяется полицейскими. 
Новости мира

Британский спецназ мог попасть под мощный удар ВС РФ сегодня ночью

Ночной удар дронов «Герань» по военно-морским базам ВСУ в Николаеве и Очакове, вероятно, был направлен на уничтожение пунктов размещения морского спецназа

Последние новости

Происшествия

Египтянин утонул на Борковском карьере в Рязани — СМИ

В третьем Борковском карьере Рязани утонул иностранец, сообщает со ссылкой на источник «МК в Рязани». 
Происшествия

В скопинском селе ввели режим ЧС из-за проблем с водой

Причиной стал выход из строя артезианской скважины. Без воды остались около 700 человек и порядка 400 домов.
Кино и ТВ

СТС снимает продолжение фантастической комедии «Граница миров»

К актёрскому составу присоединились Анна Глаубэ («Политех») и Кристина Корбут («Наследники. Дар крови»).
Происшествия

ДТП с переворотом на Семчинской в Рязани устроил водитель без прав

Во вторник, 8 июля, в 22:50 37-летний рязанец, управлявший автомобилем «ВАЗ-2121 Нива», столкнулся с припаркованным грузовым автомобилем «Митсубиси» с последующим опрокидыванием.
Кино и ТВ

ТНТ начал съёмки сериала «Универ. 15 лет спустя» с Ярушиным, Гогунским и Марией Кожевниковой

Сериал будет состоять из 12 эпизодов по 45 минут, в которых персонажи столкнутся с личными и семейными кризисами, переосмыслением жизненных ценностей и необходимостью делать взрослый выбор.
Культура и события

7info разыгрывает билеты на концерт легендарного ВИА «Синяя птица»

28 сентября в Муниципальном культурном центре Рязани состоится долгожданный концерт легендарного вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица» (6+).
Погода

Энергетики «Рязаньэнерго» готовятся к работе в условиях аномальной жары 

Энергетики усилили контроль за работой энергообъектов и предприняли дополнительные меры пожарной безопасности.
Происшествия

Получившая гражданство РФ латиноамериканка задержана за наркоторговлю в Рязани

Общий объём изъятого из незаконного оборота составил около 62 граммов «соли».