Если в жару вы почувствовали головную боль, тошноту или не хочется двигаться — не теряйте время. Эти признаки могут указывать на приближающийся тепловой удар. Как помочь себе в жаркую погоду, рассказал Life.ru врач-кардиолог Андрей Кондрахин.

Андрей Кондрахин, врач-кардиолог:

«Обычно всё начинается с нежелания двигаться — появляется лень, не хочется идти. Это тревожный сигнал: организм уже испытывает перегрев. Потом добавляются головная боль, шум в ушах или ощущение давления, а позже — тошнота. Всё развивается очень быстро: от слабости в ногах до головокружения и потери сознания может пройти всего 10 минут».

Врач подчёркивает: важно не доводить до тяжёлых симптомов. Если вы почувствовали недомогание и находитесь один, постарайтесь привлечь внимание окружающих — кто-то обязательно поможет. Затем найдите тень или прохладное место, например, магазин с кондиционером.

Лучше сесть или лечь — так снизится нагрузка на сосуды. Расширение сосудов может вызвать падение давления и головокружение. Оптимально — лечь на спину и поднять ноги: это улучшает кровообращение.

Если становится хуже и вы не можете прийти в себя — вызывайте скорую помощь. Пока ждёте, оставайтесь в тени или ложитесь на прохладную землю: она быстрее отводит тепло. Если есть вода — пейте небольшими глотками и смачивайте лицо, шею и руки, чтобы охладиться через испарение.

Когда почувствуете улучшение, снимите ремень и расстегните воротник — это поможет кровообращению. Медленно повернитесь на бок, затем приподнимитесь, опираясь на руки и напрягая пресс. Если закружилась голова — снова ложитесь и подождите стабилизации. Главное — действовать спокойно и осторожно.

Совет врача:

«Если вы дома — измерьте давление, примите жаропонижающее и вызовите скорую. В транспорте, например в метро, лучше выйти из вагона и обратиться к дежурному. В самом вагоне можно лечь на лавку или пол — это поможет расслабить мозг и немного облегчить состояние».

Также, по словам кардиолога, помогает простая рефлекторная терапия: массируйте мочку уха, противокозелок и ушную раковину круговыми движениями. Эффективны также лёгкий массаж висков и умывание холодной водой.

Врач предупреждает: не игнорируйте первые признаки перегрева. Быстрая реакция и правильные действия могут спасти жизнь.