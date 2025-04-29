Кардиолог Колесник рассказал в каких продуктах содержится высокий уровень «скрытой» соли

В среднем взрослый человек в день употребляет 11 граммов соли. Врач-терапевт и кардиолог Этери Колесник рассказала «Вечерней Москве», в каких продуктах содержится так называемая «скрытая» соль в крайне высоких дозах.

По словам врача, до 5% соли (это около 0,5 граммов) содержится в продуктах питания, например, свежих овощах, фруктах, мясе, молочных продуктах, яйцах, рыбе и грибах. При этом до 15% добавляется во время приготовления и потребления пищи.

При этом 80% «скрытой» соли содержится в обработанных продуктах. К ним относятся хлеб, печенье, консервы из рыбы или мяса, овощные заготовки, сыр, сухие завтраки и чипсы. Так, один солёный огурец содержит около трёх граммов соли, а на 100 граммов сыра приходится до 3,5 грамма. Слабосолёная рыба и икра могут содержать 5–8 граммов соли на 100 граммов.

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Кроме того, к продуктам с очень высокой дозой соли относятся супы быстрого приготовления (одна порция содержит от 2,8 до 4,1 грамма), блюда азиатской кухни (5,5–11 г) и шашлык (4–8,4 г). Эксперт подчеркнула, что стандартный набор еды в ресторане быстрого питания — бургер с картофелем фри и соусом — содержит около 4,5 грамма соли.