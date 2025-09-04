Тема легализации публичных домов вызывает горячие споры, однако известный кардиохирург, учёный и академик РАН Давид Иоселиани уверен: это не просто допустимо, а необходимо. В интервью «МК» он объяснил, почему считает это гуманным шагом, утверждая, что сексуальный акт — такая же базовая физиологическая потребность, как еда или сон. По его мнению, легализация борделей поможет нескольким категориям людей, которые не могут удовлетворить эту потребность.

Прежде всего, это пожилые люди. Давид Георгиевич подчёркивает, что сексуальная потребность сохраняется у многих даже в преклонном возрасте. Мужчинам за 70, у которых нет партнёрши, крайне сложно найти её. Врач считает, что официальные публичные дома — гораздо более безопасное решение, чем знакомства в интернете, которые могут привести к мошенничеству, шантажу или другим преступлениям.

Вторая категория — люди с физическими недостатками. Несмотря на ограниченные возможности, их сексуальная функция сохранена, и это может вызывать серьёзные страдания. Врач сравнивает это с невозможностью утолить голод или жажду. Легализация, по его мнению, могла бы помочь и этой группе людей, которая сейчас вынуждена либо платить огромные деньги за удовлетворение, либо заниматься самоудовлетворением.

Кроме того, легализация публичных домов поможет людям в длительных командировках и даже молодым людям, только вступающим во взрослую жизнь. Иоселиани считает, что первым это позволит избежать опасных случайных связей, а вторым — получить «полезные навыки» без стыда и позора.

Давид Георгиевич подчеркнул, что неудовлетворённая сексуальная потребность может приводить к серьёзным психологическим проблемам и агрессии. Хотя большинство людей страдают «тихо», есть и те, кто решается на преступления, включая изнасилования. Легализация и строгий контроль за публичными домами — включая регулярные медицинские проверки персонала — могла бы стать решением, которое минимизирует риски, связанные с венерическими заболеваниями и преступностью.

Академик убеждён, что, поскольку нелегальные публичные дома существуют и так, их легализация — это рациональный шаг, который поможет решить проблемы большого количества людей.

«Хочу подчеркнуть, что это вовсе не пропаганда публичных домов, проституции. Это очень гуманный шаг по отношению к большой группе людей, нуждающихся в сострадании. И всем будет хорошо. Возможно, кому-то это покажется диким, однако я считаю, что мещанский подход тут неуместен», — говорит медик.