Воскресенье, 20 апреля, 2025
20.1 C
Рязань
Изображение от pvproductions на Freepik
Происшествия

Караоке-бар в Рязани закроют по решению суда

Анастасия Мериакри

В Рязани закроют караоке-бар в многоквартирном доме на улице Горького. Об этом сообщает прокуратура по Рязанской области.

Проверка показала, что караоке-бар на цокольном этаже включал музыку с 18:00 до 3:00 часов в будние дни и с 18:00 до 5:00 часов в пятницу и субботу. Замер уровня шума показал многократное превышение допустимых нормативов звукового давления.

Суд признал деятельность караоке-бара незаконной. Владельцу заведения запретили сдавать помещение в аренду для деятельности, связанной с музыкальным сопровождением.

Реклама

Исполнение решения суда осуществляет прокуратура Рязанской области.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.