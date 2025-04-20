Караоке-бар в Рязани закроют по решению суда

В Рязани закроют караоке-бар в многоквартирном доме на улице Горького. Об этом сообщает прокуратура по Рязанской области.

Проверка показала, что караоке-бар на цокольном этаже включал музыку с 18:00 до 3:00 часов в будние дни и с 18:00 до 5:00 часов в пятницу и субботу. Замер уровня шума показал многократное превышение допустимых нормативов звукового давления.

Суд признал деятельность караоке-бара незаконной. Владельцу заведения запретили сдавать помещение в аренду для деятельности, связанной с музыкальным сопровождением.

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Исполнение решения суда осуществляет прокуратура Рязанской области.