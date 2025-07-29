Карантинная фитосанитарная зона установлена в Рязанской области в связи с распространением повилики

В Рязанской области введен карантинный фитосанитарный режим в связи с выявлением очагов паразита повилики. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Повилика (лат. Cuscuta) — паразитическое растение семейства Вьюнковые, все виды которого отнесены к категории карантинных сорняков. С целью предотвращения распространения данного вредного организма установлена карантинная фитосанитарная зона площадью 384,8 га на земельном участке вблизи посёлка Урицкий Сараевского района Рязанской области.

В рамках мероприятий по защите территории от дальнейшего распространения повилики Управлением разработана комплексная программа локализации и ликвидации очага. Отмечается, что повилика представляет угрозу исключительно для растений, не оказывая вреда жизни и здоровью человека или животных.