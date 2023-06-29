Капремонт в школе №8 Рязани должен завершиться в августе

Депутат городской думы по округу №19 Александр Сидоров проверил ход капитального ремонта школы №8 в Рязани. Он посетил учебное заведение вместе с представителями подрядчика и городской администрации.

В школе реконструируют спортзал и столовую, обустраивают санузлы и готовят к покраске стены. Напольные покрытия в коридорах и кабинетах заменят. Собравшиеся осмотрели помещения, где сейчас ведутся работы.

Капитальный ремонт в школе №8 проходит в рамках госпрограммы «Развитие образования». Работы планируют завершить в августе.