Капитан Гундаров: Украина до конца января может нанести удар по Крымскому мосту

ВСУ до конца января попытаются нанести удар по Крымскому мосту, предположил капитан 1 ранга в отставке Владимир Гундаров в статье для «МК».

Автор публикации связал это с планами Франции передать Украине три истребителя Mirage 2000-5F. Они могут носить ракеты большой дальности воздушного базирования Storm Shadow/SCALP-EG, которые предназначены в том числе для ударов по мостам.

«Иными словами, Эммануэль Макрон дает в руки укрофашистам оружие, которое они давно просили, для поражения целей в Крыму, в том числе Крымского моста», — отметил Гундаров.

По его словам, дальность полета этих ракет на малой высоте свыше 560 километров позволяет это сделать.

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Гундаров добавил, что ВСУ могут нанести удар до официального объявления о получении «Миражей», которое запланировано на 20 января.