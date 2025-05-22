Капитальный ремонт школ и детских лагерей продолжается в Рязанской области

В областном центре продолжается капитальный ремонт социальных объектов. Об этом в ходе оперативного совещания доложила начальник управления образования и молодежной политики Татьяна Сарычева.

В частности, в одном из зданий школы № 9/31 проводится капитальный ремонт, работы ведутся и в СШОР «Единство». В МКЦ завершается ремонт фасада и крыльца, начаты работы по обновлению входной группы и зрительного зала.

Татьяна Сарычева поделилась итогами прошедшей недели в сфере образования и молодежной политики. В преддверии летнего сезона был завершён ремонт оздоровительного лагеря «Сказка». Состоялось совещание, на котором обсуждалась организация работы трудовых отрядов в Рязани. 5800 выпускников 9-х и 2535 выпускников 11-х классов приступили к сдаче государственных итогового экзамена. А 24 мая для выпускников Рязани прозвенит последний звонок.

23–24 мая 2025 года в Рязани на Лыбедском бульваре состоится Фестиваль ГТО – масштабное событие, объединяющее спорт, творчество, семейный отдых и вечерние шоу. 24 мая в Лесопарке пройдет традиционный Всероссийский полумарафон ЗаБег.РФ – IX-й открытый легкоатлетический полумарафон «Рязанский Кремль — 2025».

В ходе оперативного совещания были подведены итоги прошедшей недели в сфере культуры. В частности, в Рязанском музее путешественников прошла акция «Ночь музеев». Также планируется проведение торжественного мероприятия, посвящённого общероссийскому Дню библиотек.

Кроме того, управление культуры разработало план мероприятий на летний период под названием «Лето в городе».