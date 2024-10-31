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Канделаки предложила Петросяну стать постоянным резидентом Comedy Club

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Алексей Самохин
Фото: ТНТ

В эту пятницу, 1 ноября, на сцене Comedy Club (16+) на ТНТ впервые выступит Евгений Петросян – культовый советский и российский артист, юморист и телеведущий. Об этом сообщила пресс-служба телеканала. 

Звезда «Аншлага» и «Кривого зеркала» примет участие в специальном выпуске. Также приглашёнными участниками программы станут Юрий Гальцев, Геннадий Ветров и Александр Морозов, а также «Уральские пельмени» и актёры шоу «Однажды в России».

Выступление Петросяна в этом выпуске – это первое появление юмориста на сцене Comedy Club. Но при этом, как отмечает директор телеканала ТНТ Тина Канделаки, возможно, далеко не последнее.

Тина Канделаки, директор телеканала ТНТ: «Я думаю, это будет один из самых необычных и успешных выпусков. И он меня убедил в том, что самые уникальные коллаборации могут осуществляться. На фоне того, что происходит в выпуске, у нас возникло обсуждение: а мог бы Петросян гипотетически быть резидентом Comedy Club? Он мог бы быть патриархом Comedy Club, если бы этого захотел. Евгений Ваганович, милости просим! Если когда-нибудь решите выходить на сцену Comedy Club на регулярной основе, знайте, наши двери для вас открыты. Ждём на ТНТ».

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