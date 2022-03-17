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Четверг, 17 марта, 2022

Камерный оркестр Sonorus даст дополнительный концерт музыки из Гарри Поттера в Рязани

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Камерный оркестр Sonorus даст дополнительный концерт музыки из Гарри Поттера в Рязани

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Гарри Поттер – величайший образец литературы и кино. Сотни миллионов людей не только видели знаменитый фильм, но и слышали гениальную музыку Джона Уильямса. Оскароносный композитор подарил нам шедевр на века. Его магические мелодии уже более двадцати лет околдовывают и детей и взрослых по всему миру.

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Sonorus — это не просто заклинание. Теперь это камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории, а также лучшие саундтреки последних десятилетий. Полный набор струнных, деревянных и медных духовых максимально близко передадут атмосферу больших симфонических составов. На их концерты ходят целыми семьями – идеальный повод провести вечер под лучшие произведения человечества.

Sonorus – да будет звук!

  • 2 апреля 2022 г.
  • Начало в 16:00 и в 19:00

Место проведения: МКЦ

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Билеты онлайн и по «Пушкинской карте».

Камерный оркестр Sonorus даст дополнительный концерт музыки из Гарри Поттера в Рязани

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