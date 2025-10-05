На Камчатке завершилась поисково-спасательная операция на Вилючинском вулкане. Спасатели эвакуировали выжившую туристку, двое других участников восхождения погибли. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь. В работах были задействованы более 40 специалистов, а также волонтеры и медики.

Ночью медики поднялись на высоту 1500 метров, где осмотрели выжившую женщину. У туристки диагностировано переохлаждение, она не могла самостоятельно передвигаться.

Пострадавшую спустили на носилках к подножью вулкана, где передали бригаде врачей для оказания дальнейшей помощи.

К сожалению, остальные участники восхождения — мужчина и женщина, которые сорвались, — погибли от полученных травм.