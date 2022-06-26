КамАЗ представил самосвал-бескабинник

24 июня на выездном заседании совета директоров КамАЗа показали несколько новинок. Об этом пишет Вести.ру.

Среди новинок — чёрно-красный самосвал без кабины. Рабочее название – «Юпитер-30» (КамАЗ-6559). У машины вообще нет кабины и традиционных органов управления. Карьерным самосвалом управляет оператор из помещения.

Ширина самосвала — более 3,5 метров, высота — 3,5 метра. Вес авто превышает 50 тонн, а в виде груза он может перевозить 27 тонн. По проекту, появятся четыре таких беспилотника грузоподъёмностью до 260 тонн.