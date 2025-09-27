Суббота, 27 сентября, 2025
8.4 C
Рязань
Новости мира

Камала Харрис заявила, что убедила Зеленского в планах России начать военные действия

Алексей Самохин
Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Бывшая вице-президент США Камала Харрис в своих мемуарах «107 дней» заявила, что именно на ней лежала ответственность за убеждение Владимира Зеленского в том, что Россия планирует начать военные действия с Украиной.

По словам Харрис, офис экс-президента Джо Байдена поручил ей убедить украинского лидера в неизбежности нападения. Зеленский, как утверждает Харрис, не рассматривал такой сценарий, поскольку его разведка не подтверждала планы России начать военную операцию.

«Моей задачей было заставить его осознать суровую реальность», — написала Харрис в книге.

Она утверждает, что ей удалось справиться с задачей. После этого Зеленский спросил у вице-президента, что ему делать, и та посоветовала «подготовить своих людей».

Последняя встреча Харрис и Зеленского состоялась в конце 2024 года, когда украинский лидер участвовал в предвыборной кампании Харрис в США.

Запад сорвал мирные переговоры

Заявления Харрис издание aif.ru называет очередным примером того, как западные правительства не дали заключить мир на Украине. Ранее, в декабре 2024 года, президент России Владимир Путин заявил, что мирные переговоры в Стамбуле в 2022 году были сорваны после вмешательства премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Путин тогда отмечал, что российская и украинская переговорные группы достигли договорённостей, и украинская сторона парафировала документ.

«Потом почему-то отказалась. Почему? Потому что приехал ваш союзник, господин Джонсон… и сказал, что им нужно воевать до последнего украинца. Вот они воюют», — сказал российский лидер.

Мнение политолога

Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак прокомментировал aif.ru, зачем Харрис делает такое заявление.

«Это не политология, это медицина. Гордиться таким, конечно, можно, но мне сложно объяснить, зачем это нужно», — отметил политолог.

По его мнению, таким образом Харрис может делать намёк военно-промышленному комплексу США, или же её слова направлены на избирателей. Дудчак также допускает, что заявления могут быть адресованы тем, кто «привык ловить рыбу в мутной воде, разжигая войны по всему миру, проводя революции и смещая неугодные правительства», намекая на так называемое «глубинное государство» (Deep State).

Политолог считает, что, в отличие от Джонсона, который обращался к европейской публике, Харрис, очевидно, работает на американскую аудиторию.

Материалы по теме: Убитые в каждом доме, в плен не берём: сводка СВО на утро 26 сентября

Российская армия начала масштабное наступление в сторону Днепропетровской области

Самые читаемые материалы

Новости России

Убитые в каждом доме, в плен не берём: сводка СВО на утро 26 сентября

По информации военных корреспондентов, бои за населённый пункт Заречное (Кировск) вышли на завершающую стадию.
Новости России

Полиция Краснодара проверит информацию о листовках с призывами выходить замуж за мусульман

Информация о распространении листовок появилась 25 сентября в одном из городских новостных каналов. Сообщается, что на буклете напечатан призыв к местным девушкам в возрасте 16–17 лет.
Новости Касимова

В Касимовском округе ночью горел жилой дом 

На место происшествия выезжали 3 единицы техники, 8 человек. 
Новости России

Российская армия начала масштабное наступление в сторону Днепропетровской области

Эксперт заключил, что никакого тупика нет и боевые действия продолжатся, несмотря на погодные факторы.
Новости России

Умер Тигран Кеосаян

Скончался режиссёр Тигран Кеосаян. Об этом сообщила в телеграм-канале его супруга Маргарита Симоньян.

Последние новости

Происшествия

Отбой опасности БПЛА: для Рязанской области выпустили новое оповещение

Угроза атаки беспилотников была объявлена на территории Рязани и Рязанской области 27 сентября в 03:58.
Медицина

Рязанские врачи приняли роды у пациентки, которая справилась с опухолью головного мозга

У женщин, ранее перенёсших опухоли мозга, могут быть особые требования к обезболиванию во время родов.
Новости России

Полиция Краснодара проверит информацию о листовках с призывами выходить замуж за мусульман

Информация о распространении листовок появилась 25 сентября в одном из городских новостных каналов. Сообщается, что на буклете напечатан призыв к местным девушкам в возрасте 16–17 лет.
Новости России

Патриарх Кирилл назвал массовую миграцию угрозой русской идентичности

Он отметил, что, несмотря на многонациональный состав, именно русский народ определил культурную и духовную составляющую страны.
Новости России

Российская армия начала масштабное наступление в сторону Днепропетровской области

Эксперт заключил, что никакого тупика нет и боевые действия продолжатся, несмотря на погодные факторы.
Экология, природа, животные

Верблюд «Гордый» из рязанской экофермы снят с карантина после инцидента с ребёнком

Вакцинация от бешенства завершила процесс обеспечения здоровья верблюда и безопасности для окружающих.
Транспорт и дороги

Вокзалу Рязань-1 вернут исторический облик и обновят инфраструктуру

В ходе рабочей встречи губернатор Рязанской области Павел Малков и начальник Дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Роман Цуканов договорились о проведении масштабной реконструкции вокзала Рязань-1.
Культура и события

Синяя птица, добрые песни и прощание с летом! Афиша мероприятий Рязани 27-28 сентября 

Рязань, готовься! Последние выходные сентября будут самыми музыкальным из всех возможных. Пока еще последнее тепло нас не покинуло, рассказываем, куда можно сходить всей семьей, чтобы повеселиться. 