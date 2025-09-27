Бывшая вице-президент США Камала Харрис в своих мемуарах «107 дней» заявила, что именно на ней лежала ответственность за убеждение Владимира Зеленского в том, что Россия планирует начать военные действия с Украиной.

По словам Харрис, офис экс-президента Джо Байдена поручил ей убедить украинского лидера в неизбежности нападения. Зеленский, как утверждает Харрис, не рассматривал такой сценарий, поскольку его разведка не подтверждала планы России начать военную операцию.

«Моей задачей было заставить его осознать суровую реальность», — написала Харрис в книге.

Она утверждает, что ей удалось справиться с задачей. После этого Зеленский спросил у вице-президента, что ему делать, и та посоветовала «подготовить своих людей».

Последняя встреча Харрис и Зеленского состоялась в конце 2024 года, когда украинский лидер участвовал в предвыборной кампании Харрис в США.

Запад сорвал мирные переговоры

Заявления Харрис издание aif.ru называет очередным примером того, как западные правительства не дали заключить мир на Украине. Ранее, в декабре 2024 года, президент России Владимир Путин заявил, что мирные переговоры в Стамбуле в 2022 году были сорваны после вмешательства премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Путин тогда отмечал, что российская и украинская переговорные группы достигли договорённостей, и украинская сторона парафировала документ.

«Потом почему-то отказалась. Почему? Потому что приехал ваш союзник, господин Джонсон… и сказал, что им нужно воевать до последнего украинца. Вот они воюют», — сказал российский лидер.

Мнение политолога

Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак прокомментировал aif.ru, зачем Харрис делает такое заявление.

«Это не политология, это медицина. Гордиться таким, конечно, можно, но мне сложно объяснить, зачем это нужно», — отметил политолог.

По его мнению, таким образом Харрис может делать намёк военно-промышленному комплексу США, или же её слова направлены на избирателей. Дудчак также допускает, что заявления могут быть адресованы тем, кто «привык ловить рыбу в мутной воде, разжигая войны по всему миру, проводя революции и смещая неугодные правительства», намекая на так называемое «глубинное государство» (Deep State).

Политолог считает, что, в отличие от Джонсона, который обращался к европейской публике, Харрис, очевидно, работает на американскую аудиторию.

