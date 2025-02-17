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Общество

Калужский министр Калугин предложил устроить чистку в ДУМ России

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Министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин предложил в телеграм-канале  устроить чистку в Духовном управлении мусульман (ДУМ) России.

Так чиновник прокомментировал информацию о скандальной картине в кабинете первого зампреда главы ДУМ Дамира Мухетдинова. Утверждается, что на ней изображен пир войска Золотой Орды на телах русских воинов, поверженных в битве на Калке.

Калугин пояснил, что ДУМ создавали для приобщения людей к духовности, гражданственности и патриотизму, а также интеграции мусульман в российское общество. Автор публикации считает, что социальный проект превратился в деструкцию.

«Его надо либо закрывать, либо переформатировать с принципиальной кадровой чисткой. Управленческие решения нужно принимать быстро. Само не рассосется», — написал министр.

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Он добавил, что Мухетдинов далеко не впервые устраивает подобную провокацию.

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