Калужский министр Калугин предложил устроить чистку в ДУМ России

Министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин предложил в телеграм-канале устроить чистку в Духовном управлении мусульман (ДУМ) России.
Так чиновник прокомментировал информацию о скандальной картине в кабинете первого зампреда главы ДУМ Дамира Мухетдинова. Утверждается, что на ней изображен пир войска Золотой Орды на телах русских воинов, поверженных в битве на Калке.
Калугин пояснил, что ДУМ создавали для приобщения людей к духовности, гражданственности и патриотизму, а также интеграции мусульман в российское общество. Автор публикации считает, что социальный проект превратился в деструкцию.
Он добавил, что Мухетдинов далеко не впервые устраивает подобную провокацию.