Среда, 12 июля, 2023
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Калужанин заманил начальницу на кладбище и зверски убил ее топором

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Прокуратура утвердила обвинение в отношении 49-летнего жителя Калужской области, которому вменяют убийство начальницы, пишет Kaluga News.

Инцидент произошел в июле 2022 года. Злоумышленник трудился в качестве подсобного рабочего в торговом павильоне у 57-летней предпринимательницы в поселке Резвань.

Летом прошлого года он попросил ее приехать к кладбищу в деревне Пучково с крупной суммой денег. Там мужчина зарубил жертву топором. После этого он спрятал труп на обочине. Кроме того, убийца присвоил себе деньги убитой – полутора миллиона рублей – и скрылся на ее машине.

Убийце грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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