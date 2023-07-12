Калужанин заманил начальницу на кладбище и зверски убил ее топором

Прокуратура утвердила обвинение в отношении 49-летнего жителя Калужской области, которому вменяют убийство начальницы, пишет Kaluga News.

Инцидент произошел в июле 2022 года. Злоумышленник трудился в качестве подсобного рабочего в торговом павильоне у 57-летней предпринимательницы в поселке Резвань.

Летом прошлого года он попросил ее приехать к кладбищу в деревне Пучково с крупной суммой денег. Там мужчина зарубил жертву топором. После этого он спрятал труп на обочине. Кроме того, убийца присвоил себе деньги убитой – полутора миллиона рублей – и скрылся на ее машине.

Убийце грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.