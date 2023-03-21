Калининградцы взяли напрокат машину в Чехии, поменяли номера и уехали на ней домой

Московский районный суд будет судить двух жителей Калининграда за кражу автомобиля в Чехии, сообщил Клопс.

Инцидент произошел в 2019 году. Один из злоумышленников взял напрокат Toyota Corolla на территории иностранного государства.

Сообщник установил на эту машину пластины государственного регистрационного знака, снятые в России находившегося в его пользовании автомобиля аналогичной марки и модели. После этого они приехали на украденном авто домой.

В итоге специалисты оценили ущерб, причиненный владельцу транспортного средства, в миллион рублей.