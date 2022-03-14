Календарь Великого поста 2022: как молиться и питаться 15 марта

Продолжается Великий пост. Его девятый день приходится на вторник, 15 марта. Какие особенности молитвы и питания существуют для этой даты?
Особенности богослужения 15 марта
Литургии либо нет, либо служится Литургия Преждеосвященных Даров в честь праздника иконы Божье Матери «Державная».
Поминовение 15 марта
Православные христиане чтят Икону Божьей Матери «Державная», явившуюся в марте 1917 года в селе Коломенском под Москвой.
Вспоминают 440 Италийских мучеников, отказавшихся поклониться идолам и погибших за веру. Известны имена лишь нескольких из них.
Также вспоминают Святителя Арсения, епископа Тверского, чудотворца, инициатора создания древнейшего Киево-Печерского патерика.
Особенности поста
Пищевой пост без послаблений, но разрешена приготовленная пища, а не только хлеб и сырые или сушеные фрукты и овощи.