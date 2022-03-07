Календарь Великого поста 2022: что нельзя делать и есть 8 марта

Наступил Великий пост. Второй день поста в этом году приходится на 8 марта. Как и на любой другой постный день, на эту дату налагается ряд запретов. Кроме того, стоит учитывать особенности богослужения и молитвы.

Особенности богослужения

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Литургии 8 марта нет. На великом повечерии читают вторую часть Великого покаянного канона Андрея Критского. Всем, кто держит пост, но не может посетить богослужение, следует помолиться дома самостоятельно.

Памятная дата в православном календаре 8 марта

8 марта православные христиане вспоминают Святителя Поликарпа. Он – раннехристианский мученик, близкий в Иоанну Богослову.

Также сегодня день памяти основателя «обители неусыпающих» на Евфрате преподобного Александра.

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8 марта также чтут важное для православной церкви событие – обретение мощей блаженной Матроны Московской.

Особенности поста

По сравнению с понедельником воздержание в пище немного ослабляется, но на первой седмице пост принято держать всё же особенно строго. Монастырским уставом разрешена вареная пища, но по-прежнему исключено масло.