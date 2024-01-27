Календарь удачных и неудачных дней февраля 2024 года

Эксперты составили календарь удачных и неудачных дней февраля на основе лунного календаря.
Благоприятные дни — это дни, когда Луна находится в фазе роста, а также в новолуние. В эти дни рекомендуется начинать новые проекты, решать важные дела, заниматься творчеством, проводить косметические процедуры.
Неблагоприятные дни — это дни, когда Луна находится в фазе убывания, а также в полнолуние. В эти дни рекомендуется избегать важных дел, крупных покупок, конфликтов.
Фазы Луны
Убывающая Луна: с 1-9, 25–29 февраля.
Новолуние: 10 февраля.
Растущая Луна: 11–23 февраля.
Полнолуние: 24 февраля.
Благоприятные дни
1 февраля
2 февраля
7 февраля
8 февраля
10 февраля (новолуние)
15 февраля
26 февраля
29 февраля
Неблагоприятные дни
3 февраля
6 февраля
9 февраля
11 февраля
13 февраля
14 февраля
17 февраля
21 февраля
24 февраля (полнолуние)
27 февраля
28 февраля
1 февраля — хороший день для начала новых проектов, планирования будущего, общения с близкими.
2 февраля — благоприятный день для общения с новыми людьми, для творческих начинаний.
7 февраля — удачный день для финансовых сделок, для начала обучения.
8 февраля — хороший день для укрепления здоровья, для отдыха.
10 февраля (новолуние) — лучшее время для постановки целей, для планирования будущего.
15 февраля — удачный день для работы, для путешествий.
26 февраля — хороший день для общения с близкими, для работы с документами.
29 февраля — благоприятный день для финансовых сделок, для начала обучения.
Конечно, это лишь общие рекомендации. Каждый человек может самостоятельно определить, какие дни для него являются удачными или неудачными. Важно прислушиваться к своему внутреннему голосу и доверять своей интуиции.