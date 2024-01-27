Календарь удачных и неудачных дней февраля 2024 года

Эксперты составили календарь удачных и неудачных дней февраля на основе лунного календаря.

Благоприятные дни — это дни, когда Луна находится в фазе роста, а также в новолуние. В эти дни рекомендуется начинать новые проекты, решать важные дела, заниматься творчеством, проводить косметические процедуры.

Неблагоприятные дни — это дни, когда Луна находится в фазе убывания, а также в полнолуние. В эти дни рекомендуется избегать важных дел, крупных покупок, конфликтов.

Фазы Луны

Убывающая Луна: с 1-9, 25–29 февраля.

Новолуние: 10 февраля.

Растущая Луна: 11–23 февраля.

Полнолуние: 24 февраля.

Благоприятные дни

1 февраля

2 февраля

7 февраля

8 февраля

10 февраля (новолуние)

15 февраля

26 февраля

29 февраля

Неблагоприятные дни

3 февраля

6 февраля

9 февраля

11 февраля

13 февраля

14 февраля

17 февраля

21 февраля

24 февраля (полнолуние)

27 февраля

28 февраля

1 февраля — хороший день для начала новых проектов, планирования будущего, общения с близкими.

2 февраля — благоприятный день для общения с новыми людьми, для творческих начинаний.

7 февраля — удачный день для финансовых сделок, для начала обучения.

8 февраля — хороший день для укрепления здоровья, для отдыха.

10 февраля (новолуние) — лучшее время для постановки целей, для планирования будущего.

15 февраля — удачный день для работы, для путешествий.

26 февраля — хороший день для общения с близкими, для работы с документами.

29 февраля — благоприятный день для финансовых сделок, для начала обучения.

Конечно, это лишь общие рекомендации. Каждый человек может самостоятельно определить, какие дни для него являются удачными или неудачными. Важно прислушиваться к своему внутреннему голосу и доверять своей интуиции.