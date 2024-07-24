Среда, 24 июля, 2024

Календарь стрижек и уходовых процедур августа 2024: когда идти за новым образом, а когда не стоит

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от freepik

Астролог Nadya Zvezdnaya для 7info составила календарь уходовых процедур на август 2024 года. Когда звёзды благоволят отправиться к специалистам бьюти-индустрии, а в какие дни лучше отказаться от визитов к мастерам?

Когда лучше делать стрижку в августе 2024

на рост волос 5-18 августа;
на ровный срез — 1-3, 20-31 августа.

Астролог не советует обращаться к мастеру с 19 по 22 августа. Результат вам может не понравиться. А вот краситься лучше 4, 8 или 10 августа.

Неблагоприятные дни для бьюти-процедур в августе 2024

С 19 по 21 августа лучше не красить волосы. В эти даты вы будете действовать на эмоциях. На диету не стоит садиться в период с 4 по 6 августа, с 11 по 15 августа. Такая затея будет обречена на срыв.

С 18 по 22 августа лучше не проводить косметологические вмешательства, так как все действия будут сопряжены с эмоциями. А с 11 по 13 не стоит делать маникюр и инъекции.

Благоприятные дни для бьюти-процедур в августе 2024

Если вы собираетесь садиться на диету, то делать это лучше в периоды с 1 по 3 августа и с 20 по 31 августа. Для косметологических процедур отлично подходит период с 5 по 17 августа (результат сохранится как можно дольше). На маникюр и педикюр запишитесь 4 августа, с 8 по 10 и с 5 по 13 августа.

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